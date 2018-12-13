Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 462 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 528 bin 50 lira oldu. Bu miktar, salı günü 2 milyon 992 bin 63 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 462 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 100 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 506 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise bin 418 lira 54 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 215 milyon 778 bin 533 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 218 milyon 502 bin 5 metreküp olarak kayıtlara geçti.

