Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 467 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 495 bin 806 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 4 milyon 528 bin 50 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 467 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 750 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 511 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise bin 423 lira 9 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 217 milyon 358 bin 331 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 216 milyon 998 bin 949 metreküp olarak kayıtlara geçti.

