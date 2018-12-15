Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 461 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 416 bin 29 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 5 milyon 495 bin 806 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 461 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 442 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 505 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise bin 417 lira 84 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 211 milyon 398 bin 50 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 208 milyon 701 bin 74 metreküp olarak kayıtlara geçti.

