FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 717 bin 29 lira oldu. Bu miktar, pazartesi 3 milyon 235 bin 46 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 176 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 504 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise bin 416 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 194 milyon 157 bin 813 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 197 milyon 157 bin 825 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Çamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam ederÇamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam eder
SÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilirSÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ Spot doğal gaz piyasasında

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

Başkan Saka'dan belediye işçilerine 2 bin 500 lira asgari ücret müjdesi

Başkan Saka'dan belediye işçilerine 2 bin 500 lira asgari ücret müjdesi

Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Küresel ticaret savaşları dünya ekonomisini derinden etkileyecek'

'Küresel ticaret savaşları dünya ekonomisini derinden etkileyecek'

Çamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam eder

Çamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam eder

SÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilir

SÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilir

Yapı yalıtımıyla cari açıkta 7 milyar dolar tasarruf hedefi

Yapı yalıtımıyla cari açıkta 7 milyar dolar tasarruf hedefi

Kaspersky Lab: Online alışverişlerde şifre güvenliğine dikkat

Kaspersky Lab: Online alışverişlerde şifre güvenliğine dikkat

- Bakan Pekcan: ABD'nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık )

- Bakan Pekcan: ABD'nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık )

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.