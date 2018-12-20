Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 441 bin 782 lira oldu. Bu miktar, salı günü 1 milyon 717 bin 29 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 7 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 388 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 484 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise bin 397 lira 84 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 202 milyon 778 bin 183 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 210 milyon 155 bin 682 metreküp olarak kayıtlara geçti.

