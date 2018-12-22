FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 14:09 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 743 bin 423 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 6 milyon 311 bin 330 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 951 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 513 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise bin 425 lira 18 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 212 milyon 331 bin 707 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 211 milyon 217 bin 447 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PARTNERSibel Can'ın oğlu Emir gecelerde!Sibel Can'ın oğlu Emir gecelerde!
TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyorTÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor
Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolarHuawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz enerji spot

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Bankalar art arda konut kredilerinde indirime gitti! İşte indirimli konut kredisi veren banklalar

Bankalar art arda konut kredilerinde indirime gitti! İşte indirimli konut kredisi veren banklalar

Trump, Fed Başkanı’nı görevden alacak iddiası

Trump, Fed Başkanı’nı görevden alacak iddiası

Bu hafta döviz kaybettirdi, borsa ve altın kazandırdı

Bu hafta döviz kaybettirdi, borsa ve altın kazandırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

“Kadın eli değmeden ekonomik kalkınma mümkün görünmüyor”

“Kadın eli değmeden ekonomik kalkınma mümkün görünmüyor”

'Çözüm Ortaklığı Platformu'nun 17'ncisi gerçekleştirildi

'Çözüm Ortaklığı Platformu'nun 17'ncisi gerçekleştirildi

THY Hindistan'ın 48 noktasına bilet satışı yapabilecek

THY Hindistan'ın 48 noktasına bilet satışı yapabilecek

Rus Gıda Denetim Ajansı'ndan Akdeniz Meyve Sineği incelemesi

Rus Gıda Denetim Ajansı'ndan Akdeniz Meyve Sineği incelemesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.