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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 23.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 888 bin 658 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 8 milyon 797 bin 719 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 670 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 499 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise bin 412 lira 47 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 195 milyon 225 bin 597 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 194 milyon 553 bin 232 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ Spot doğal gaz piyasasında

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