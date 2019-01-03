Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 586 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 878 bin 231 lira oldu. Bu rakam, salı günü 4 milyon 29 bin 387 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 586 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 76 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 633 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise bin 538 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 214 milyon 403 bin 21 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 217 milyon 658 bin 608 metreküp olarak kayıtlara geçti.

