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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 938 bin 343 lira oldu. Bu miktar, salı günü 2 milyon 7 bin 681 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 51 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 953 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 549 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise bin 459 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 175 milyon 217 bin 276 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 175 milyon 881 bin 429 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot doğal gaz piyasası

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