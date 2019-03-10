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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 487 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 538 bin 305 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 4 milyon 215 bin 972 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 487 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 707 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 532 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise bin 443 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 131 milyon 869 bin 604 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 51 bin 900 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz enerji EPİAŞ spot

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