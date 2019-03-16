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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 16.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 521 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 349 bin 895 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 3 milyon 133 bin 284 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 521 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 490 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 566 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise bin 475 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 173 milyon 995 bin 921 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 169 milyon 635 bin 464 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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