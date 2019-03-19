FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 581 bin 207 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 3 milyon 46 bin 557 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 419 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 525 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise bin 436 lira 92 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 126 milyon 949 bin 673 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 405 bin 139 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PARTNER Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince... Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Türk ihracatçılar Çin'e çıkarma yapacakTürk ihracatçılar Çin'e çıkarma yapacak
İHKİB/Gültepe: Mode endüstrisi ihracatını iki katına çıkartmayı hedefliyoruzİHKİB/Gültepe: Mode endüstrisi ihracatını iki katına çıkartmayı hedefliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EPİAŞ Spot piyasada doğal gaz fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mahkeme kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mahkeme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ihracatçılar Çin'e çıkarma yapacak

Türk ihracatçılar Çin'e çıkarma yapacak

İHKİB/Gültepe: Mode endüstrisi ihracatını iki katına çıkartmayı hedefliyoruz

İHKİB/Gültepe: Mode endüstrisi ihracatını iki katına çıkartmayı hedefliyoruz

Türkiye 'incoming'de rekor kırdı

Türkiye 'incoming'de rekor kırdı

Dell: Şirketler dijital değişime ayak uydurmakta güçlük çekiyor

Dell: Şirketler dijital değişime ayak uydurmakta güçlük çekiyor

Yapay zeka ile AVM’lere özel dijital pazarlama dönemi başlıyor

Yapay zeka ile AVM’lere özel dijital pazarlama dönemi başlıyor

Havada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı, ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı

Havada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı, ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.