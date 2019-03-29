Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 426 bin 137 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 1 milyon 462 bin 556 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 639 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 525 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise bin 436 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 147 milyon 506 bin 534 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 153 milyon 687 bin 631 metreküp olarak kayıtlara geçti.

