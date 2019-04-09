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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 140 bin 34 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 6 milyon 925 bin 118 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 490 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 518 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise bin 429 lira 87 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 118 milyon 81 bin 417 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 281 bin 370 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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