Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 465 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 215 bin 408 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 5 milyon 503 bin 709 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 465 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 239 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 509 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise bin 421 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 119 milyon 663 bin 913 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 951 bin 140 metreküp olarak kayıtlara geçti.

