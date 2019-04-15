Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 442 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 617 bin 300 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 2 milyon 776 bin 430 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 442 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 123 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 485 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise bin 399 lira 17 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 96 milyon 273 bin 322 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 100 milyon 538 bin 571 metreküp olarak kayıtlara geçti.

