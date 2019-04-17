Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 642 bin 46 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 3 milyon 147 bin 183 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 861 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 516 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise bin 428 lira 13 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 142 milyon 540 bin 539 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 742 bin 462 metreküp olarak kayıtlara geçti.

