Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 240 bin 245 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 21 milyon 705 bin 888 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 52 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 528 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 529 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise bin 439 lira 98 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 141 milyon 549 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 139 milyon 872 bin 500 metreküp olarak kayıtlara geçti.

