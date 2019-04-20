Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 952 bin 141 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 5 milyon 240 bin 245 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 61 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 339 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 495 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise bin 408 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 142 milyon 256 bin 138 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 143 milyon 824 bin 945 metreküp olarak kayıtlara geçti.

