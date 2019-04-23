FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 23.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 367 bin 253 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 2 milyon 98 bin 657 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 947 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 525 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise bin 436 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 137 milyon 449 bin 971 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 134 milyon 836 bin 240 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PARTNERSahilde fırtına gibi esti!Sahilde fırtına gibi esti!
Şişecam Cam Ambalaj'ın ihracatı satışların yüzde 17'sine ulaştıŞişecam Cam Ambalaj'ın ihracatı satışların yüzde 17'sine ulaştı
Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem olduŞekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EPİAŞ gün öncesi piyasa Spot Doğal Gaz

En Çok Okunan Haberler

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Dolar ve çeyrek altına dikkat! İşte güncel fiyatlar

Dolar ve çeyrek altına dikkat! İşte güncel fiyatlar

Seferler başladı! Haftada 3 gün olacak

Seferler başladı! Haftada 3 gün olacak

Binlerce kişi uyarı! Yarın sona eriyor

Binlerce kişi uyarı! Yarın sona eriyor

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişecam Cam Ambalaj'ın ihracatı satışların yüzde 17'sine ulaştı

Şişecam Cam Ambalaj'ın ihracatı satışların yüzde 17'sine ulaştı

Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem oldu

Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem oldu

Hazine kamu bankaları için 3.7 milyar euro DİBS ihraç ediyor

Hazine kamu bankaları için 3.7 milyar euro DİBS ihraç ediyor

CarrefourSA 4 farklı ramazan kolisini satışa sunduğunu duyurdu

CarrefourSA 4 farklı ramazan kolisini satışa sunduğunu duyurdu

Betam

Betam

ISTAC'ın "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na 311 üniversiteli katıldı

ISTAC'ın "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na 311 üniversiteli katıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.