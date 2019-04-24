Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 640 bin 544 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 4 milyon 367 bin 253 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 485 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 507 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise bin 419 lira 92 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 122 milyon 877 bin 211 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 121 milyon 889 bin 726 metreküp olarak kayıtlara geçti.

