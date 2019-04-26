FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 14:07 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 449 bin 133 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 1 milyon 366 bin 178 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 953 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 494 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise bin 407 lira 56 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 108 milyon 491 bin 488 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 109 milyon 770 bin 455 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
CHP'li Beko: Kıdem tazminatı almak hayal olacakCHP'li Beko: Kıdem tazminatı almak hayal olacak
TZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulurTZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ Spot Doğal Gaz spot doğal gaz piyasası

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Sen Anlat Karadeniz'de 'çocuğa işkence' tepki çekti

Sen Anlat Karadeniz'de 'çocuğa işkence' tepki çekti

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı geç yatana tazminat

Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı geç yatana tazminat

Fiyatı 3.5 TL'ye düştü

Fiyatı 3.5 TL'ye düştü

Kilosu 500 liradan 5 liraya düştü

Kilosu 500 liradan 5 liraya düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Beko: Kıdem tazminatı almak hayal olacak

CHP'li Beko: Kıdem tazminatı almak hayal olacak

TZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulur

TZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulur

TEB Portföy Yönetimi, ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamını satın alıyor

TEB Portföy Yönetimi, ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamını satın alıyor

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesinde yeni dönem

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesinde yeni dönem

VakıfBank 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı

VakıfBank 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı

Un pazarındaki düşüşü, Yemen, Suriye, Angola ihracatı telafi etti

Un pazarındaki düşüşü, Yemen, Suriye, Angola ihracatı telafi etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.