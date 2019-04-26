Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 449 bin 133 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 1 milyon 366 bin 178 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 953 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 494 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise bin 407 lira 56 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 108 milyon 491 bin 488 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 109 milyon 770 bin 455 metreküp olarak kayıtlara geçti.

