Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 968 bin 453 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 7 milyon 489 bin 573 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 13 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 517 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise bin 429 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 92 milyon 528 bin 15 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 91 milyon 348 bin 132 metreküp olarak kayıtlara geçti.

