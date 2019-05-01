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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 01.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 267 bin 168 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 1 milyon 448 bin 345 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 852 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 540 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise bin 450 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 82 milyon 856 bin 268 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 79 milyon 215 bin 84 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ Spot doğal gaz piyasasında

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