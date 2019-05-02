Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 579 bin 188 lira oldu. Bu miktar, salı günü 4 milyon 267 bin 168 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 733 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 533 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise bin 444 lira 24 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 80 milyon 452 bin 416 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 79 milyon 896 bin 165 metreküp olarak kayıtlara geçti.

