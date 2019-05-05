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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 05.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 577 bin 100 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 3 milyon 595 bin 469 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 48 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 547 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise bin 457 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 77 milyon 473 bin 140 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 75 milyon 115 bin 407 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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