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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 493 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 219 bin 73 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam pazar günü 1 milyon 92 bin 158 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 493 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 819 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 538 lira, satış fiyatı ise bin 448 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 78 milyon 979 bin 171 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 78 milyon 982 bin 809 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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