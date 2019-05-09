Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 923 bin 517 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam salı günü 2 milyon 179 bin 845 lira 25 kuruş olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 614 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 547 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise bin 457 lira 7 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 93 milyon 647 bin 873 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 99 milyon 942 bin 799 metreküp olarak kayıtlara geçti.

