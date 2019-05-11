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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 536 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 434 bin 162 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 2 milyon 48 bin 473 kuruş olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 536 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 87 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 583 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise bin 485 lira olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 101 milyon 340 bin 396 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 197 bin 73 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot doğal gaz piyasası

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