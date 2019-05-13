Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 491 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 242 bin 669 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 1 milyon 683 bin 598 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 491 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 505 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 536 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise bin 446 lira 96 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 87 milyon 626 bin 843 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 83 milyon 216 bin 466 metreküp olarak kayıtlara geçti.

