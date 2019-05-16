Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 516 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 780 bin 900 lira oldu. Bu rakam salı günü 8 milyon 506 bin 803 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 516 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 832 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 562 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise bin 471 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 89 milyon 822 bin 378 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 89 milyon 930 bin 691 metreküp olarak kayıtlara geçti.

