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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2019 14:07 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 515 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 376 bin 598 lira oldu. Bu rakam cuma günü 3 milyon 650 bin 515 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 515 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 568 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 560 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise bin 469 lira 98 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 78 milyon 554 bin 725 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 77 milyon 853 bin 279 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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doğal gaz enerji fiyat spot

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