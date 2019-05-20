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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 526 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 665 bin 680 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 376 bin 598 lira 75 kuruş olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 526 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 92 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 572 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise bin 480 lira 80 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 70 milyon 228 bin 247 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 69 milyon 653 bin 583 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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