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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 14:06 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 526 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 267 bin 703 lira oldu. Bu miktar, salı günü 686 bin 98 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 526 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 827 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 572 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise bin 481 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 87 milyon 498 bin 204 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 87 milyon 750 bin 871 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ Spot doğal gaz piyasasında

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