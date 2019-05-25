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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1537 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 263 bin 689 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 2 milyon 71 bin 660 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1537 lira 34 kuruş olurken, toplam gaz ticaret miktarı ise 822 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1583 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise 1491 lira 22 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 82 milyon 467 bin 235 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 82 milyon 36 bin 541 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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