Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 525 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 956 bin 55 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 1 milyon 263 bin 689 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 525 lira 6 kuruş olurken, toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 938 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 570 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise bin 479 lira 31 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 73 milyon 196 bin 221 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 73 milyon 422 bin 143 metreküp olarak kayıtlara geçti.

