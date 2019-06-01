Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 509 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 853 bin 42 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 1 milyon 971 bin 436 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 509 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 228 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 554 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise bin 463 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 91 milyon 729 bin 126 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 92 milyon 540 bin 168 metreküp olarak kayıtlara geçti.

