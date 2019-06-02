Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 530 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 445 bin 481 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 1 milyon 853 bin 42 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 530 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 903 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 576 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise bin 484 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 81 milyon 655 bin 939 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 80 milyon 198 bin 476 metreküp olarak kayıtlara geçti.

