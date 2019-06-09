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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2019 14:13 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 338 bin 32 lira oldu. Bu rakam cuma günü 1 milyon 696 bin 481 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira 7 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 882 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 555 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise bin 474 lira 77 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 74 milyon 705 bin 60 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 71 milyon 312 bin 853 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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