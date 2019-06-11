Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 50 bin 941 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 231 bin 216 lira 25 kuruş olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 33 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 545 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise bin 455 lira 18 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 84 milyon 470 bin 875 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 89 milyon 723 bin 960 metreküp olarak kayıtlara geçti.

