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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 808 bin 172 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 104 bin 957 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 43 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 181 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 556 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise bin 466 lira 9 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 95 milyon 996 bin 515 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 534 bin 894 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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