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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 117 bin 475 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 808 bin 172 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 727 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 555 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise bin 464 lira 89 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 95 milyon 928 bin 165 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 91 milyon 352 bin 451 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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