Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 585 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 369 bin 424 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 10 milyon 710 bin 647 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 585 lira 94 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 755 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 633 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise bin 538 lira 36 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 104 milyon 273 bin 22 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 827 bin 452 metreküp olarak kayıtlara geçti.

