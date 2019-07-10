Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 552 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 774 bin 86 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 2 milyon 906 bin 421 lira lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 552 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 721 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 599 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise bin 506 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 446 bin 626 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 369 bin 81 metreküp olarak kayıtlara geçti.

