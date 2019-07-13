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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 295 bin 957 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 9 milyon 726 bin 357 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 766 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 578 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise bin 486 lira 39 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 106 milyon 354 bin 112 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 981 bin 799 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot doğal gaz piyasası

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