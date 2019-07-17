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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 470 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 178 bin 47 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 171 bin 123 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 470 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 603 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 514 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise bin 426 lira 71 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 95 milyon 897 bin 439 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 883 bin 709 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz enerji fiyat spot

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