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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1488 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 507 bin 469 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 8 milyon 80 bin 674 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1488 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 699 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1533 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 1443 lira 96 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 111 milyon 570 bin 362 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 770 bin 658 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot doğal gaz piyasası

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