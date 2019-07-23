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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 14:05 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 11 bin 571 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 694 bin 895 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 67 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 781 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 484 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise bin 398 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 258 bin 957 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 622 bin 877 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ EPİAŞ spot doğal gaz piyasası

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