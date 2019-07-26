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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 449 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 660 bin 344 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 3 milyon 491 bin 125 lira 50 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 449 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 215 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 493 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise bin 406 lira 29 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 108 milyon 514 bin 397 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 721 bin 89 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot doğal gaz piyasası

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