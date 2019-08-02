Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 438 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 352 bin 420 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam çarşamba günü 8 milyon 320 bin 136 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 438 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 416 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 481 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise bin 395 lira 29 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 120 milyon 392 bin 486 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 47 bin 102 metreküp olarak kayıtlara geçti.

